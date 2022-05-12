Anson Lo拉隊入主題樂園拍劇

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）近日忙於為ViuTV新劇《百萬同居計劃》拍攝，日前大清早一眾演員便拉大隊到主題樂園取景。網上流傳多張照片，有擔正的AL、魏浚笙、柳應廷、徐㴓喬及陳子豐等，一行逾20人浩浩蕩蕩，認真大陣仗。見AL一身牛仔打扮，更見他搭着陳子豐膊頭，有講有笑。有指拍攝過程非常順利，劇組於黃昏前已收工。



另外，AL去年9月尾推出歌曲《Megahit》，MV至今已突破1300萬點擊，相當厲害。