姜受延出殯儀式網上直播

憑《種女》奪威尼斯影后的韓國女星姜受延本月7日因腦出血身亡，終年55歲。由於她在影壇地位極高，昨日舉行的出殯儀式，由鄭雨盛及薛景求扶靈，文素利、劉智泰、嚴正花等現身送別。出殯儀式昨早舉行，並在網上作直播，有15,000名粉絲送她最後一程，一開始播放姜受延的作品，再播放導演及藝人的哀悼影片，包括有台灣導演蔡明亮。儀式由劉智泰擔任司儀，薛景求、文素利等人朗讀追思文，文素利致悼辭時一度泣不成聲。