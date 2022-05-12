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金剛小嫻合體開Live認分手

2022-05-12 列印
■金剛與小嫻開直播37分鐘宣佈甩拖。
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金剛與小嫻自2020年8月公開拍拖後，不停在網上放閃，二人更定居墾丁擺檔賣雞翼，昨日突傳出情變消息。

傍晚金剛和小嫻在網上合體開Live，金剛紅着眼坦承分手了，「我們純粹只是因為個性的差異分開，但我們還是好朋友。」並感謝小嫻的陪伴，在她身上學到很多。小嫻也安慰粉絲不需要替他們難過，因為兩人都是成熟的大人，最後，小嫻對着鏡頭微笑說：「這是經過深思熟慮的決定，我們已經冷靜一段時間。」
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