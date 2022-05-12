日諧星上島龍兵家中上吊亡

日本搞笑組合「鴕鳥俱樂部」成員上島龍兵，昨日凌晨被家人發現在家中上吊身亡，送院後不治，享年61歲。警方初步排除他殺可能，自殺原因正在調查，家人不清楚他為何選擇走上絕路。



上島龍兵與前年因新冠肺炎離世的笑匠志村健合作無間，他最知名的搞笑技倆為「接吻藝」，更有「吻過傑尼斯最多男藝人」的稱號。上島目前是半退休狀態，自殺身亡的消息一出，令許多粉絲大感驚訝，因他一直發放正能量，上月25日還出席活動。