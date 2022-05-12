搶先預告大結局連場喪屍激戰 何廣沛偷胸圍 絕密刪剪片段曝光

■「Sara姐」捉「笑春」去買胸圍，俾檔主評頭品足，勁唔like！

■「笑春」快手捉住「喪B」，後者唯有咬佢手指甩身。

■買買吓，「喪B」出手偷胸圍。

■「輝哥仔」想咬「Warren」，「Anna」拿木條打他。

■「輝哥仔」最後中槍跌落樓。

■變了喪屍的「Warren」（方紹聰）竟然想咬「Anna」，「喪B」唯有開槍。

■「輝哥仔」（馬貫東）變喪屍後，追咬「Anna」，「Warren」即英雄救美。

大結局搶先睇 ■「喪B」同老竇「余祥劍」（蔣志光） 為救家姐「Anna」（朱智賢），跟喪屍激戰。

搞笑喪屍劇《食腦喪B》，本周迎來大結局，講到喪屍病毒已蔓延全城，人人自危，何廣沛和蔣志光等主角，為救朱智賢同喪屍展開連場激戰。《頭條》直擊眾主角被喪屍圍咬的精彩場口外，更公開何廣沛偷胸圍斷正俾江嘉敏的絕密搞笑刪剪片段，電視睇唔到㗎！採訪：杜杜絕密刪剪片段講述何廣沛飾演的「喪B余陽光」，要靠食人腦為生，點知唔好彩食着個腦嘅主人係會經常去內衣檔偷內衣，於是「喪B」就不由自主走咗去內衣檔重施故技，咁啱撞正飾演「笑春」嘅江嘉敏，同車婉婉飾演嘅媽咪「Sara姐」去買胸圍，結果「喪B」被「笑春」捉到正，以為他是變態佬。試戴胸圍明女人感受拍攝時廣沛相當睇得開，雖然外景場地位於銅鑼灣渣甸坊街檔，有好多巿民圍觀，但佢冇有怕戴住幾個勁嬌艷的胸圍周街走。被嘉敏問到第一次戴胸圍感受，廣沛就話：「都幾勒住嘅，知道你哋嘅苦況。」嘉敏趁機大吐苦水，「o依家未係夏天咋，夏天仲慘呀！好熱咁焗住。」廣沛竟然唔識死駁嘴，「夏天照正常都係熱嘅。」被廣沛封為「TVB三大喇叭」的嘉敏即反駁：「再多層嘢焗住，你可以夏天再試吓！」廣沛亦唔輸蝕回佢一句：「咁你可以考慮試吓唔……（着）囉！」劇中嘉敏俾廣沛咬手指，有圍觀小朋友睇得肉緊問「係咪真係俾人咬？」嘉敏表示第一下真的被咬到，更被廣沛嫌棄：「有啲鹹！」嘉敏解釋因疫情已做足防疫措施，「我專登唔用酒精嗰啲，驚你真係食咗落肚毒死咗你，你仲鬧我『等咩呀o依家』，嗚嗚（扮喊）！」朱智賢被追咬真心驚鍾意睇打喪屍場面的觀眾，絕對唔可以錯過大結局，除了有廣沛跟蔣志光為救朱智賢及方紹聰，而跟喪屍有連場打鬥戲份外，亦有變了喪屍的馬貫東同方紹聰對打，一樣相當精彩。拍攝當日，朱智賢不停被喪屍追咬，又要瘋狂尖叫，真心驚的她坦言是真反應，「頭先細佬（廣沛）都話我好逼真㗎！睇啲片都覺得好值得，拍到佢哋個個好有型，我就繼續驚青，好多喪屍追住我嚟咬，佢哋本身係喪屍唔會襲擊佢哋，場場啲喪屍一出嚟就撲埋我度，keep住驚，佢就英雄救美！」由於有連場打鬥戲，製作團隊又拍得認真，所以拍攝時間相當長，但廣沛覺得只要觀眾欣賞就值得，「今次都打咗幾耐，用咗好多時間，我預計係放食晏之前收工，但打到o依家都4點幾5點，每個shot工作人員都好認真去打燈，營造個氣氛，訓練班啲同學仔同臨時演員，扮演嘅喪屍都好逼真，希望大家睇到大結局時，感覺到個緊張氣氛。」