■因疫情劉雅瑟領取「電影評論學會」獎項，只能在網上致謝詞，她坦言很失望，希望金像獎時有機會行紅地氈。

■劉雅瑟近日忙於跟與張學友、謝霆鋒及林嘉欣合作，拍攝電影《海關戰線》。

■2020年，劉雅瑟已憑《麥路人》獲提名金像獎最佳女配角。

■33歲在湖南出生的劉雅瑟，由歌唱比賽轉戰演員，她承認仍有個歌手夢。

■劉雅瑟跟林家棟在《智齒》的合作，令她和觀眾都一樣難忘。

劉雅瑟憑電影《智齒》的「王桃」一角，先後奪「電影評論學會」最佳女演員及「電影導演會」最佳女主角，更獲提名「金像獎」最佳女主角，她直言得獎後加強奪金像獎信心，並感謝導演鄭保瑞及拍檔林家棟。她又自爆獲提名後，被內地觀眾提醒勿再接爛戲，曾遇低潮的她坦承，能遇好角色比找到愛情更難。 採訪：杜淑霞髮型： James Lee@Saloon festival walk 化妝：諺瞳 小白服飾：BORA AKSU、Chaumet 場地：Mustard Seed Co-Working Space已憑「王桃」得兩獎，直率的劉雅瑟坦承加強奪金像影后信心，「其實多少也會有一點，哈哈！但競爭對手很強，她們的戲我也有看過，不過還是希望有機會，因充滿希望，每天都會開心點。」必須感謝兩人「王桃」一角有好成績，劉雅瑟認為有兩個人必需要感謝，首先是導演鄭保瑞，「我等了很長時間才等到第二部女一號作品，再加上很感謝導演，這麼大膽勇敢選擇了我，沒試過戲只是聊天半小時，他的選擇非常有眼光，哈哈！他給了我很多信心，讓我不能不做好，對他和對我都是一種挑戰。」第二個就是難得的好對手林家棟，「他是我遇見最好合作的演員，他不止幫自己想，也會幫我想，很多時遇到一些演員光想自己角色如何出彩，但他會在現場跟我配合，把他的想法告訴我，在他身上就學習了很多。」不過劉雅瑟承認獲提名金像獎，令她壓力大增，因好角色難求，「這次有提名，內地有很多觀眾都知道，他們有留言叫我未來不要接爛戲，不要接不太好角色，當然我也不想，可是機會沒有那麼多，演員要遇到一個好角色，比遇見愛情還難。其實我拍完《智齒》，有一年半載沒拍戲，一直想等好劇本，可是生活會讓你沒法選擇，何況在《智齒》前，有幾年都沒有戲上映，沒有作品給大家看到，沒人找我拍戲，機會真的很少。」