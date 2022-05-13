MIRROR紅館騷要售罄鏡粉鼓譟

MIRROR 7月紅館騷掀起全城搶飛潮，繼早前某銀行優先訂票，迅速被搶購一空後，昨日早上10點又輪到另一虛擬銀行進行優先訂票，一眾鏡粉（fans暱稱）開定電腦手機蓄勢待發，惟一開賣即死server，令鏡粉們鼓譟。



贊助商出post解釋因鏡粉反應熱烈，才令網絡出現問題，經搶修後才回復正常，不過只有極少鏡粉表示成功購票，絕大部份空手而回，不少鏡粉表示願意通宵排隊購票，又要求大會採取實名制，以阻止「黃牛黨」炒飛。