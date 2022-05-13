贊助商出post解釋因鏡粉反應熱烈，才令網絡出現問題，經搶修後才回復正常，不過只有極少鏡粉表示成功購票，絕大部份空手而回，不少鏡粉表示願意通宵排隊購票，又要求大會採取實名制，以阻止「黃牛黨」炒飛。
MIRROR紅館騷要售罄鏡粉鼓譟
贊助商出post解釋因鏡粉反應熱烈，才令網絡出現問題，經搶修後才回復正常，不過只有極少鏡粉表示成功購票，絕大部份空手而回，不少鏡粉表示願意通宵排隊購票，又要求大會採取實名制，以阻止「黃牛黨」炒飛。
污水病毒量高 西環邨五人染疫 堅尼地城突變「疫區」 港大警示惹恐慌
本港昨天新增二百九十四宗新冠確診個案，反映疫情保持回落趨勢，但堅尼地城爆發疫情，西環邨西苑臺有五人染疫，當局形容邨內污水檢測病毒量相當高，昨午起圍封全邨五座公屋強檢。但在當局公佈決定之前，港大醫學院昨...
2022-05-13
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122人安全撤離 當局調查 重慶機場客機起火36傷
西藏航空一架客機昨日在重慶機場起飛時意外起火，機上共一百二十二人安全撤離，三十六人受輕傷。當局正調查事故原因。事故發生在昨日早上八時許，航班編號TV9833客機原定由重慶飛往西藏林芝，在重慶機場起飛滑...
2022-05-13
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烏軍奪回哈爾科夫多個城鎮
烏軍繼續在第二大城哈爾科夫反攻，奪回多個城鎮，周三已經推進至俄國邊境附近。消息指俄軍已經撤離哈爾科夫，正在北頓涅茨河東岸重整部署，如烏軍的攻勢持續處於上風，可能會威脅到俄軍主要進攻部隊的補給線，並將俄...
2022-05-13
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屋苑錄低市價成交
近日市況有回軟跡象，二手低市價交投趨增，據《星島地產網》報道，美聯物業高級分區營業經理楊震霆表示，馬鞍山海栢花園2座低層F室，面積550方呎，三房套間隔，原叫價950萬，減至885萬獲承接，較市價低約...
2022-05-13
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美股續挫科網股捱沽 恒指隨外圍瀉444點
美國上月通脹放緩但仍高於預期，美股再跌，隔晚杜指收跌326點，納指更插3.18%，港股周四隨外圍向下，恒指低開268點，走勢反覆向下，科網股拖累大市，恒指收報19380點，挫444點，成交金額1156...
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挾亞冠餘威贈粉絲 「紅」鋒折箭
四月加盟浦和紅鑽的荷蘭前鋒舒賀克，於亞冠已發揮射手本色，揚言將勇態帶回日聯。今晚聯賽此子首次於紅鑽主場出擊對戰廣島三箭，可望用入球和勝利作為送給球迷的見面禮，直取主勝。（有線601、661台今晚6:3...
2022-05-13
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終極爆料 轟被張紋嘉搞到抑鬱 黎美言封鎖舊隊友手機號碼過新生活
前女子組合HotCha成員張惠雅（Regen）接受電台訪問時力數黎美言（Winkie）性格好煩兼難頂，被辣㷫的Winkie忍無可忍，向《頭條日報》記者公開收埋心底15年嘅鬱結，力斥除咗被兩位舊隊友張惠...
2022-05-13
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李一飄 - 越俎代庖響警號 港大好嚇人｜社論
近期每天出現二百多宗確診個案，社區病毒傳播鏈未斷，市民仍須抗疫，不能鬆懈，但亦毋須過份慌張。然而，有份參與政府各區污水監測的港大醫學院，昨早突然在網絡發帖，指堅尼地城或有機會出現大型感染群組，強烈呼籲...
2022-05-13
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- 林國誠 - 超度方便法總結｜五里山
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蔡約翰1400W莫雷拉做騎師王 姚本輝起孖翻雲順風
昨晚谷中賽事在變化地舉行，姚本輝憑「觔斗雲」和「鼓浪順風」起孖，而前駒騎者希威森另贏「星耀王者」，後駒騎者梁家俊另贏「生生福運」。不過，騎師王則是取得一冠兩亞兩季的莫雷拉，他為蔡廄勝出「志勝時機」，令...
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