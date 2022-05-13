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《蜘蛛俠》掃MTV頒獎禮七項提名

2022-05-13 列印
■三代蜘蛛俠合體，成為最佳組合獎大熱。
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美國《MTV電影電視頒獎禮》將於6月5日在加州舉行，大會公佈入圍名單，電影《蜘蛛俠：不戰無歸》獲得最多7項提名，包括最佳電影、最佳電影演出、最佳組合等。緊隨其後的是人氣電視劇《毒癮女孩》，共獲6項提名；《蝙蝠俠》和真人騷《魯保羅變裝皇后秀》則獲得4項提名。

大熱劇集《魷魚遊戲》、《洛基》亦有提名，《魷魚》不但入圍最佳劇集，憑此劇爆紅的鄭浩妍更獲最突破演出大獎提名。
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