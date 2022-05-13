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COLLAR歌曲屢涉抄襲 Marf：非常信任團隊

2022-05-13 列印
■Marf透露性感底線是「三點不露」。
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女子組合COLLAR早前推出新歌《Gotta Go！》被指涉抄襲，兩位成員許軼（Day）和邱彥筒（Marf）昨日出席活動時表示，尊重每位創作人的創作。

至於COLLAR的歌曲屢涉抄襲，可會覺得無奈？Day說：「不會，每首歌有不同特色和意見，不好就會改，希望做到最好。」Marf則指在揀歌時成員會給意見，其他則由公司決定，她對團隊非常信任，相信團隊會將最好的給COLLAR。

另外，同場的MC（張天賦）預告今年內舉行音樂會，他亦已開始練舞和減肥！■Day希望每首歌都做到最好。
■Day希望每首歌都做到最好。
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