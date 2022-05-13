王梓軒為演出場地爭崩頭

王梓軒與Sammy@Kolor昨出席《第一屆NFT創作歌曲大賽2022》發佈會，二人擔任評審，Sammy指樂隊也在籌辦NFT，目前已與800多位樂迷合作。



二人提到主辦方期望架設虛擬紅館，笑言不知是否同樣需要排期，但都感興趣；至於入紙實體紅館，Sammy直言：「一直進行中，目標係今年內。」梓軒指大家都在追趕年初接下的工作，需要壓縮在剩下的8個月完成，很多場地出現爭崩頭情況，他將於8月在會展以演唱會形式唱音樂劇作品。