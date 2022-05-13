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沈月否認簽經理人出道

2022-05-13 列印
■沈月坦言還想努力讀書。
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邱淑貞的大女沈月今年初赴韓國，獲邀出席不同活動，有傳她已簽約韓國經理公司，以藝名「Ayla」在韓國出道。

沈月早前接受內地雜誌訪問時卻否認道：「沒有預備當練習生，反而是迎接生活的種種，我還是要努力學業，當一下模特兒，做一下寫作……。」
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