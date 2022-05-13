終極爆料 轟被張紋嘉搞到抑鬱 黎美言封鎖舊隊友手機號碼過新生活

開心返晒 ■Winkie踢走晒啲負能量後，放下心頭大石，o依家開心返好多。

成軍唱片 ■HotCha於2007年10月18日推出首張專輯《HotCha HotCha》。

前塵往事 ■4年前，Winkie提出搞HotCha《十周年回憶慈善演唱會》，尾聲時，三人齊爆喊。

最大勁敵 ■HotCha變二人組合時，Winkie成為Crystal最大勁敵。

較為善良 ■Winkie眼中，Crystal同Regen多年嚟搞咗唔少小動作，但後者較為善良。

互不留手 ■《G1格鬥會》比賽節目，Winkie第一場對手係鄧穎芝，兩人互不留手。

爆Seed互數 ■Winkie為網台節目錄影，回應組合互數事件時多次爆喊。

傷痕纍纍 ■Winkie展示當時傷勢，被對手打到傷痕纍纍。

力撐好友 ■Crystal推出處女散文集邀得老友鄧穎芝充當攝影師。

結婚生仔 ■34歲嘅Winkie準備結婚生仔，唔想被是非影響到將來。

前女子組合HotCha成員張惠雅（Regen）接受電台訪問時力數黎美言（Winkie）性格好煩兼難頂，被辣㷫的Winkie忍無可忍，向《頭條日報》記者公開收埋心底15年嘅鬱結，力斥除咗被兩位舊隊友張惠雅及張紋嘉（Crystal）傷害名聲外，連人身安全都受到威脅：「兩人身邊嘅朋友騷擾我生活，o依家要借用媒體力量嚟保護自己！」她直言已封鎖Regen及Crystal電話號碼，希望能安心重過新生活，對於Winkie的言論，Regen截稿前仍未有回應，Crystal則稱上次已交待過，不再回應。採訪：方騫平 攝影：沈健程 場地：富德紅人堂HotCha於2007年出道，14年拆夥，黎美言由藝人轉型從商6年，開辦泰拳跳舞學校，教導最熱愛嘅拳擊及跳女團舞，由於經已累積到一定客量，目標係一年後唔使再租人場地，然後請老師教授，她就可以退居幕後結婚生仔，Regen嘅言論就觸及她的神經線。不滿多年來被消費Winkie強調自己唔係少少事發脾氣，爆seed絕對有理：「我開學校有我嘅客人，將來我老公有佢嘅親戚，我將來都會有小朋友，呢啲報道係一世㗎，將來小朋友問返『媽咪點解頂你唔順嘅？』咁我點教小朋友呀？」HotCha拆夥接近8年，Winkie極度不滿多年來一直被消費：「其實我經已忍咗4次，佢哋得閒就喺電台講吓，可能佢哋覺得講吓冇所謂，但唔知會傷害到我future，o依家已去到懸崖邊。」「人身安全受到威脅」Winkie更自爆過去10多年向朋友提及HotCha傷痛陰影都會崩潰爆喊：「由最初佢哋收埋練歌，我走音、跳舞甩步唔會提你，然後變本加厲喺其他人面前唱我蝦佢哋，真係好委屈好大壓力，其實我冇對人陰濕，只係有咩就攤開嚟講，結果乞人憎咗。其中一個隊友（Regen）去咗讀書，HotCha改成二人組，少咗個中間人做協調，我嚴重抑鬱咗兩年，佢（張紋嘉Crystal）對自己冇自信，認定我係競爭對手就更加傷害我，係咁拮我嚟保護自己，就算組合分開咗都針住不停講我壞話，傷害我名聲，仲煽動身邊朋友唔鍾意我，打完《G1格鬥會》之後感覺人身安全受到威脅，因為有4個女仔係佢哋嘅朋友，第一場經已畀鄧小姐（鄧穎芝）打爆缸，好記得其中一個對手好狠話要拗斷我隻手，所以我放棄繼續比賽，呢幾個女仔係危險嘅，朋友都提醒我要小心佢哋。」Winkie已block兩位舊隊友電話號碼求過美滿人生：「其實我人生冇乜負面嘢，只係唔好彩遇到呢班人，亦求佢哋可以完全忘記我，咁我安全就OK喇。我鍾意HotCha呢隊組合，但對兩個隊友係唔開心同失望嘅，不過都感激佢哋激發到我進修，帶畀我堅毅精神。」她強調大家要放棄對HotCha嘅集體回憶，更叫大家轉睇女團COLLAR。