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余文樂抵紐約憶起驚搭飛機

2022-05-14 列印
■余文樂在車廂中暢談在飛機上病發的經過。
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余文樂前日在個人頻道分享到紐約的旅程，他抵達後由友人載離機場。

剛坐完飛機的余文樂憶述，有一次搭飛機到法國，起飛後即驚恐症發作，「我就把安全帶拔掉了。」然後衝去跟空姐說：「我要死了！」又說自己很害怕要下機，空姐只好幫他找醫生給他開藥，服後症狀才漸緩解。將降落時，余文樂又再發作，最後靠意志力捱過半小時！
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