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家棟謝賢分奪劇本及角色獎

2022-05-14 列印
■家棟和謝賢合作的《殺出個黃昏》多次獲獎。
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香港電影編劇家協會每年由會員票選「年度推薦劇本獎」及「年度最佳電影角色獎」，今年的推薦劇本獎分別由《殺出個黃昏》及《濁水漂流》（編劇：李駿碩）奪得，最佳電影角色獎得主則為《殺》片的田立秋（謝賢及林耀聲飾演）。
  《殺》片連奪兩獎，該片編劇何靜怡及林家棟均甚高興，首以編劇身份奪獎的家棟說：「台前幕後功不可沒，特別是四哥（謝賢）同寶寶姐（馮寶寶）成功演活田立秋和蔡鳳。」
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