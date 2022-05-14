「黑武士」師徒帶兵倫敦谷劇

《星球大戰》外傳劇《歐比王肯諾》將於本月底在Disney+上架，劇中演「絕地武士」Obi-Wan的伊雲麥葵格及演其徒弟、「少年黑武士」的希登基斯甸臣等，前日在英國倫敦出席首映禮，同場更有「白兵」現身造勢！



伊雲指網上流傳的劇情大部份錯誤，實際劇情會令人難以想像！談到拍攝趣事，伊雲就自爆和一隻名為Silas的駱駝朝夕相處，感情很好，伊雲更打算帶牠回家做寵物呢！