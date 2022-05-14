伊雲指網上流傳的劇情大部份錯誤，實際劇情會令人難以想像！談到拍攝趣事，伊雲就自爆和一隻名為Silas的駱駝朝夕相處，感情很好，伊雲更打算帶牠回家做寵物呢！
「黑武士」師徒帶兵倫敦谷劇
伊雲指網上流傳的劇情大部份錯誤，實際劇情會令人難以想像！談到拍攝趣事，伊雲就自爆和一隻名為Silas的駱駝朝夕相處，感情很好，伊雲更打算帶牠回家做寵物呢！
上環星月樓30食客員工中招 疫情暗湧三群組爆發
本港疫情藏暗湧，昨天新增二百九十八宗新冠病毒確診個案，有三名患者離世。繼西環邨及紅磡桌球室後，再有場所爆疫，上環酒家星月樓有至少三十名食客及員工在一晚間中招，上周六晚上曾光顧星月樓的人士及員工須強檢。...
2022-05-14
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122人安全撤離 當局調查 重慶機場客機起火36傷
西藏航空一架客機昨日在重慶機場起飛時意外起火，機上共一百二十二人安全撤離，三十六人受輕傷。當局正調查事故原因。事故發生在昨日早上八時許，航班編號TV9833客機原定由重慶飛往西藏林芝，在重慶機場起飛滑...
2022-05-13
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俄將報復芬蘭加入北約 亞速鋼鐵廠爆巷戰
俄烏戰事持續，基輔當局仍在努力救出亞速鋼鐵廠守軍，烏軍聲稱擊毀了俄羅斯一艘補給艦。烏克蘭北部切爾尼戈夫有學校受到攻擊，導致三死十二傷。俄烏雙方部隊在亞速鋼鐵廠爆發巷戰，留守烏軍坦言，面臨彈藥及糧食即將...
2022-05-14
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瓏碧開示位 入場價499.8萬
市區接連有新盤推出，最新上架是九龍城單幢盤瓏碧，發展商碧桂園日前開價，首張價單共50伙，包括開放式至2房單位，折實最平入場價由499.8萬元起，示範單位即日開放予公眾參觀，最快下周推售。碧桂園地產（香...
2022-05-14
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科網股領漲 恒指急彈518點
隔晚美股喘穩，帶動港股昨日高開235點，其後升幅擴大，恒指收報19898點，升518點；國指收報6807點，漲212點，科指重上4000大關，收報4038點，升174點，成交金額1166億元。以全周計...
2022-05-14
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英足盃爭霸 幼獅追夢
車路士二月尾英格蘭聯賽盃決賽互射十二碼10:11不敵利物浦，事隔兩個半月後，兩隊今晚足總盃決賽上演爭標二番戰。兩度為藍獅贏U18足總盃的美臣蒙特矢言，今仗將跟一眾青訓出身的隊友攜手在溫布萊球場擊敗紅軍...
2022-05-14
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拍《瘋火》有得着 跟火火學做戲 七師傅學識如何撼頭埋牆最靚
七師傅（七仙羽）跟火火繼《鬼同妳上位》後，再合作主持搞笑節目《瘋火與膠七》。由於拍攝時正值第5波疫情高峰期，七師傅話最難忘拍MV環節，差啲要同新冠肺炎康復者「打茄輪」，嚇餐死咁話。提到再合作，兩人表示...
2022-05-14
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李純恩 - 可樂迷｜好好過日子
去年「可口可樂」公司生產了最後一批傳統玻璃瓶裝的「可口可樂」，喜歡瓶裝可樂的粉絲們珍而重之，紛紛收藏。可樂公司也特地做了一批紀念版，分送友好，結果大受歡迎，供不應求。今年，可樂公司推出了環保玻璃裝汽水...
2022-05-14
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蔡約翰1400W莫雷拉做騎師王 姚本輝起孖翻雲順風
昨晚谷中賽事在變化地舉行，姚本輝憑「觔斗雲」和「鼓浪順風」起孖，而前駒騎者希威森另贏「星耀王者」，後駒騎者梁家俊另贏「生生福運」。不過，騎師王則是取得一冠兩亞兩季的莫雷拉，他為蔡廄勝出「志勝時機」，令...
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