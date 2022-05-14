拍《瘋火》有得着 跟火火學做戲 七師傅學識如何撼頭埋牆最靚

■火火指七師傅喺拍攝空檔，都會不停為團隊唸經保平安。

■七師傅認為同火火合作易溝通，唔似得啲O靚仔講極唔明。

■《瘋火》中，七師傅跟火火演情侶，外形都幾合襯。

■《瘋火》有很多不同環節，其中有幾位主持玩遊戲互鬥。

■七師傅提及《造星II》參賽者阿Lu（崔可迪）。

■賺得多的七師傅，疫情下不停派物資，做善事回饋社會。

■七師傅同火火甜蜜出席《瘋火與膠七》記者會，唔知以為幫愛情劇宣傳。

■七師傅自《鬼同妳上位》後爆紅，拍廣告拍到手軟。

■《鬼同妳上位》是火火與七師傅首度合作主持的節目。

七師傅（七仙羽）跟火火繼《鬼同妳上位》後，再合作主持搞笑節目《瘋火與膠七》。由於拍攝時正值第5波疫情高峰期，七師傅話最難忘拍MV環節，差啲要同新冠肺炎康復者「打茄輪」，嚇餐死咁話。提到再合作，兩人表示相當愉快，仲想下次合演愛情劇，不過七師傅強調絕對不能有「打茄輪」戲份，期間仲亂咁噏話可包住「脷袋」拍攝，見慣世面嘅火火都被佢引到狂笑。採訪：杜杜攝影：沈健程火火覺得七師傅由慷慨變豪爽，「《鬼同妳上位》時佢已經好唔孤寒，好錫大家，經歷咗呢兩年個人發咗達，更加更加豪爽，無論派利是、請食嘢，任何幫得到人嘅嘢，佢都好主動，畀我感覺係施比受，搵到幾多要贈返幾多，幫返幾多人。」七師傅笑指為了保護火火唯有直認發咗達。幫團隊作法避中招七師傅覺得同火火合作特別輕鬆，仲學到嘢，「佢本身係導演好有經驗，隨時可以糾正大家，提升我好多演藝能力，譬如佢教識我撞牆，個頭要後啲咁樣撞落去，個效果先靚。我覺得幾好，一箭雙鵰，拍呢個節目順便學埋演戲技巧。」火火在節目中有環節負責執導，他讚七師傅好搏，如入波好叻的前鋒，跟她拍檔可安心助攻，「佢又玩得，科班出身嘅可能會有好多質疑點解要撞牆，但你同佢講，行埋去撞落去，佢就話咁點做呀，遇到個傻嘅，咩都肯死，又入到波喎！」拍攝撞正第5波疫情，七師傅大呻差點要跟剛染疫康復的《全民造星II》參賽者阿Lu（崔可迪）「打茄輪」，「要同佢拍MV，佢伏喺我膊頭又唔戴口罩，佢仲想『打茄輪』，佢又中過我冇中，呼吸都容易傳，我驚到不得了。」她又自誇台前幕後全部冇中招，全靠她每日幫大家唸經作法，「我每日都唸一個『灰甲』，批住個灰甲，唸嗰個咒。」聽見七師傅的發音，火火即笑住糾正，「盔甲呀！灰甲喺腳度㗎！唔係批灰甲，係披盔甲，哈哈！」鑽研打茄輪技巧兩人覺得下次可以拍劇，火火更提議可以談情，「中女懷春嗰啲。」但七師傅聽到中女即反對，火火解釋：「少女啲人鬧，老女又唔啱，過咗25歲都係中女，所以你係26歲，有種中女懷春感覺。」七師傅即說：「我冇懷春呀！」火火再解釋：「含春好唔好？中女遇春好唔好？即係你遇到一個春天。」火火更讚七師傅有真性情，拍愛情嘢幾好。七師傅亦表示同火火演愛情戲唔會尷尬，但就拒絕「打茄輪」，「真係驚，好尷尬，摸吓都算，『打茄輪』條脷唔伸入去，伸入去好尷尬。」火火笑謂：「唔伸入去就唔係叫『打茄輪』啦！」七師傅話：「打到一半就算，唔好全部，就住畀人以為係，或者戴個袋去。」火火唔明追問：「點樣戴個袋去『打茄輪』呀？」七師傅解釋：「你唔知㗎咩，好多明星戴個脷袋拍。」火火冇咁好氣，「你邊度買個『茄輪』袋呀？」七師傅再解釋：「人哋話可以包保鮮紙，將條脷包到實一實，跟住伸入去，Angelababy就係成日攞個袋『打茄輪』，新聞話佢次次拍親熱戲，一定搵保鮮紙包住條脷，包好多層，嘴又包一層先打。」火火聽到一頭霧水，唯有同七師傅講：「你唔好太信啲新聞，o依家啲新聞信唔過。」