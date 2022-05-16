華原朋美拍片數臭老公 呻被騙婚

華原朋美去年8月帶着與前男友所生的兒子，下嫁事務所社長大野友洋。但最近大野被《週刊文春》踢爆曾於2000年結過一次婚，並與前妻育有3名孩子；大野更對前妻家暴，曾將她額骨打到變形，其後因偷食導致離婚。雜誌向大野求證時，他矢口否認；當時華原還力挺老公。



但在報道刊登三天後，華原突在網上拍短片，力數被老公騙婚，指當初大野曾把戶籍資料給她看，力證未婚及沒有孩子，但原來對方提供的是最新戶籍資料。華原指若知對方曾結婚及有孩子，就不會嫁給他。華原又問老公家暴的事，大野說「若不做到這個程度，她不會受教訓」，令未受到家暴的華原亦頓覺心寒。她表示已找了律師，至於會否離婚，她表示會以保護兒子為優先考慮。