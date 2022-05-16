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Alton驚喜撐場孖AK又跳又唱

2022-05-16 列印
■AK與Alton首度現場唱《Rebound》。
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世界自然基金會（WWF）網上音樂會前日舉行，活動大使林家謙、江𤒹生（AK）、陳健安（On仔）、黃妍、ToNick等現身演唱，又大玩遊戲分享環保心得。AK以《特登》為音樂會打頭陣，更送上全新歌曲《信之卷》，接着MIRROR隊友王智德（Alton）驚喜現身，與眾舞蹈員又唱又跳獻上二人合唱歌《Rebound》，今次更是二人首次現場獻唱此歌。
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