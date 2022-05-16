朱智賢被木蝨狂咬發噩夢

朱智賢昨日在社交網貼出多張其腿部大特寫的相片，見腳上佈滿像蚊叮的紅印，原來是被木蝨咬引致失眠，叫苦連天；她指有兩個星期完全睡不到，身上有多達40多粒咬痕。由於嚴重影響日常生活，沒法入睡、無胃口進食，最後要找滅蟲公司幫手，又不敢返家睡眠。經過兩次滅蟲，朱智賢稱返到屋企仍會好驚，自認有創傷後遺症，發噩夢成張牀有好多木蝨，而事後需清洗衣櫃和所有衣服、廚房用具。