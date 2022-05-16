《聲夢2》主題巴士啟航 23學員晒冷造勢 森美乘機揀新抱

■森美睇中三位女學員做新抱，分別是趙小婷（左一）、趙紫諾（右二）及黃洛妍（右一）。

■插畫師為眾學員度身打造一系列吉祥物。

■《聲夢2》主題巴士印有學員靚相及吉祥物，將不定時於各區行駛。

■學員中年紀最大的金永衡，自薦做森美女婿。

■孫衣文在第一集錄影已喊爆。

■趙頌宜早前被指與師姐林君蓮撞樣。

■外表亮麗的江廷慧，專程由加拿大來港參賽。

■侯雋熙在早前的Busking唱到「亂髮」令人印象深刻。

■李茵彤的粉黑髮色好吸睛。

■一班年輕女學員（左起）楊秉頤、鄧曉殷、繆昀希、梁善知、劉芷君、莊殷玥各有所長。

森美為唱歌真人騷《聲夢傳奇2》擔任主持，23位學員的年紀與他的仔女相近，他看中三位很有條件的女學員趙小婷、趙紫諾及黃洛妍，搞笑表示要從中物色未來新抱。森美還指學員似自己的仔女，更成為學員的心理輔導員。文：余潤娟 圖：鄧國良TVB大型歌唱真人騷《聲夢傳奇2》將於6月11日隆重登場，為增加觀眾對學員的認識，大會特別邀請著名插畫師麥雅端，為學員度身設計一系列吉祥物，同時大會印有該系列吉祥物的《聲夢傳奇2》主題巴士將不定時於各區行駛，昨日大會安排節目主持人森美及23位學員等出席主題巴士啟航儀式。睇中三個女學員條件好森美表示主持這個節目好開心，學員的年紀與自己的仔女差不多，他兒子已18歲，笑言從中物色未來新抱。問森美看中哪位？他指出有三位女學員條件很好，分別是醫科生的趙小婷、鋼琴演奏級的趙紫諾及小提琴演奏家黃洛妍，戲言：「將來有風濕病最啱，黃洛妍是演奏家，全家靠她養，愈諗愈着數。」森美強調自己只是主持，不會特別優待她們，不過他年紀大，望見學員似自己的仔女，更成為學員的心理輔導員。首集已有女學員喊森美還透露第一集錄影已經有女學員喊，對方想攬住媽咪喊，他鼓勵學員攬住媽咪喊，因為人生沒有太多機會，他在場亦受感染跟住喊，此事令他想到自己的女兒需要人照顧時，會否想起爸爸？森美還透露13、4歲的女兒牙尖嘴利，從沒有攬過他喊。問他會否為女兒選婿？他笑說：「女婿難揀，條件要接近我，才華要有我咁上下，暫時未有一個好過我，10年後好過我再說。遲啲等學員出局，最失落時同他說梁家永遠歡迎佢，落敗已經慘，還被我揀中是雙重打擊！」另外，趙紫諾和黃洛妍得知被森美視為未來新抱人選後覺得有趣，會視為讚美，兩人均表示無拍拖。黃洛妍曾去過世界多地演奏，最難忘是12歲在香港表演時，在台上發現小提琴斷弦線，慶幸台下有觀眾借小提琴給她表演。而趙紫諾以英語受訪，她稱被森美看中覺得榮幸，從來沒諗過，還承認自己的廣東話不好、心情緊張，對比賽有一定影響，會用盡方法練習廣東話。至於29歲的金永衡得知森美有個女兒，自言有內涵，望森美考慮，但當得知森美女兒只有13、4歲時即改口，笑言可為對方補習。說到第一集有女學員喊，問他有沒有以「大哥哥」身分安慰學員？他透露喊的是孫衣文，雖然自己年紀最大，但沒有安慰對方，還解釋第一集大會安排小插曲，他自己也被嚇一嚇好驚。