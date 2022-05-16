《聲生不息》唱《念親恩》 炎明熹聞媽咪歌聲淚湧

■千嬅不承認和兩位後輩屬三個世代的歌手。

■安崎性感登場獻唱。

炎明熹（Gigi）昨晚在《聲生不息》中與劉惜君合唱《念親恩》，開首的童謠《月光光》是由Gigi的母親所唱，全場得悉為之震撼，Gigi更感動得熱淚盈眶！主持王祖藍透露，Gigi的母親「是抗疫護士，為負責醫院機器一直謹守崗位，因此跟女兒一直分隔兩地」。而曾比特和拍檔安崎合唱《夏日傾情》時，就如情侶上身「甜到漏」！另外，楊千嬅、周筆暢及依純被祖藍稱為「三代歌手」，千嬅聞言扁嘴道：「我們沒有距離很遠呀……我不承認！」祖藍即補鑊稱是「兩代半」，千嬅才妥協指這個講法較好和舒服。