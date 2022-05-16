邀得Serrini做嘉賓 軒仔笑言流晒口水

■英皇集團主席楊受成等鼓掌迎接軒仔返回後台。

■楊受成送上擁抱為軒仔打氣！

張敬軒前晚邀得Serrini擔任第五晚演唱會表演嘉賓，兩人大顯唱功及大放笑彈！軒仔介紹Serrini出場時，大讚她有才華又有趣令他「流晒口水」，又鬼馬地笑指她的「戰衣」似聖誕樹和小鳳姐的波波裙！Serrini送上「心形葉」植物盆栽給軒仔作為禮物，軒仔接過笑指根本是一株多肉植物，Serrini答道：「咪係我囉。多肉樹樹⋯⋯你唔使淋咁多水，dry dry哋就得。」軒仔即笑認：「咪似我？」Serrini返回後台，當軒仔唱到《櫻花樹下》「太過堅貞」時，她就高唱為「泰國捐精」，並放上社交網和粉絲分享。