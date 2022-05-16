自爆常被嗌「靚肥妹」 盧覓雪：難聽過粗口

盧覓雪日前主持電台節目時，不滿拍檔林海峰大讚ViuTV節目《肥美人》，兩人在節目中唇槍舌劍。盧覓雪昨日出席活動時強調和林海峰默契很好：「我哋無反枱。（他不敢再在你面前提該節目？）我不認為他會再提。」



盧覓雪指《肥美人》題材涉歧視：「高矮肥瘦係身體特徵，無必要刻意標籤，如有人叫張天賦（MC）和Tyson Yoshi去選『矮男神』就是標籤化……經常有人話我喺肥妹之中係靚女，真係難聽過粗口！」