難忘薛影儀喊住求救 經理人林寶玉：我哋冇拎阿儀嚟玩

最緊要靚 ■Connie唔介意性感，有樣有身材嘅佢好有潛質出寫真。

挑戰自己 ■Connie要挑戰自己，無論幕前幕後樣樣都想試。

想入非非 ■濕身相好誘人，令人想入非非。

索到爆燈 ■網民喺討論區開Post讚Connie好吸引。

笑容甜美 ■Connie可塑性好高，甜又得Cool亦可以。

陪開記招 ■Connie陪阿儀上庭，又陪佢開記招兼一齊鞠躬道歉。

好有緣份 ■阿儀去年着泳衣參選亞姐時，Connie有份做評判。

耿耿於懷 ■阿儀被網上欺凌覺得好唔開心。

Keep到人氣 ■兩年前，Connie選亞姐時奪「網絡人氣獎」。

已婚舊愛 ■Connie曾同許廷鏗哥哥許永鏗（Wilson）拍拖，所以同Alfred都好老友。

真心愛錫 ■Connie越洋送過千蚊嘅發光花束畀阿儀慶生。

林寶玉（Connie）由亞姐轉職為「亞視一姐」薛影儀的經理人，兩人合作一年已超越家人關係。對於網民認為亞視明知阿儀講嘢唔叻，外型又特別，夾硬推佢出嚟畀人笑，Connie對此完全唔認同，強調外間認定亞視玩阿儀係有誤解：「疫情前阿儀每個月有5位數字人工，我哋（亞視）冇拎阿儀嚟玩，就算佢屋企有事都有提供現金援助。」採訪：方騫平 攝影：沈健程擁有32C-24-35 fit爆身材嘅Connie，被封為「索爆經理人」，網民喺討論區開post「薛影儀嘅經理人林寶玉正到癲好吸引」，Connie笑言：「當日着住條黑色緊身褲陪阿儀出庭，搞到網民錯重點啫！」阿儀嚇親喊驚Connie係2020年亞姐「網絡人氣獎」得主，去年開始被賞識轉做經理人變咗雙重身份，阿儀更成為她上任後第一個藝人，「我對佢百分百付出，最難忘佢喺羈留室（起飛腳踢人事件），只可以見一個人，佢竟然揀咗搵我，平日阿儀冇乜表情，但嗰次見佢好無助，然後喊住同我講：『我驚呀！』我知佢點樣大膽但今次真係驚，嗰刻好想攬住安撫佢。」Connie坦言阿儀喊住求救一幕令佢畢生難忘，「原來佢好信任我，我畀佢家人更親近。」阿儀心靈導師Connie除咗安排工作仲做埋阿儀心靈導師，「阿儀一夜成名，但佢從未接觸過呢行係有啲迷茫，尤其介意被網上欺凌，佢會截圖同我講好唔開心，會有情緒、會爆粗……我除咗要尊重佢嘅感受，好好去保護佢之外，仲要同佢講解呢行係乜嘢一回事。其實阿儀腦筋靈活，各方面都清晰，佢好清楚知道自己做緊乜，我亦有同佢家人交代佢嘅事。」關顧生活所需阿儀被控以普通襲擊及違反「口罩令」兩罪等候上訴中，據知幾萬蚊律師費由亞視一力承擔。Connie指亞視一直對阿儀好好，問到收入方面，係咪月入只得6千至1萬元呢？林寶玉解釋，疫情下好多人都開工不足，尤其娛樂圈，不過，阿儀平均每月出過萬蚊糧：「公司Keep住關心佢嘅生活，有需要會幫佢搵生活上嘅贊助，好似之前佢媽媽走咗，亞視有提供現金支援，送上慰問，幫佢解決問題；佢要求學英文，最近又話想學我影吓啲model相，佢咁有興趣，我都會幫佢安排吓。」