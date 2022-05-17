發行HertzCity NFT 軒仔升呢做「市長」

■英皇娛樂方面發放概念圖案，NFT真面目仍保持神秘。

英皇娛樂昨日宣佈，繼日前聯同旗下藝人張敬軒正式進軍「元宇宙」，積極建構Hinsland外，亦將首次聯手推出NFT（Non-Fungible Token），而推出的NFT是Hinsland內的虛擬城市「HertzCity」。軒仔更會化身「軒市長」，帶大家進入HertzCity，而HertzCity NFT將賦予NFT擁有者，成為該虛擬城市一份子的權利，更能共同規劃、建構、參與其中所有活動，及將有更多線下福利。軒仔表示：「我經常留意NFT市場及項目動向，NFT市場除包含藝術元素，更糅合新科技和創意概念，令藝術數碼化，不再受傳統局限。今次會由我親自率領團隊定立HertzCity NFT的設計方向。我會不定期出現於官方平台Discord{@Hertz}，將更多驚喜帶給大家！」