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發行HertzCity NFT 軒仔升呢做「市長」

2022-05-17 列印
■軒仔日前在線上記招介紹Hinsland設施。
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英皇娛樂昨日宣佈，繼日前聯同旗下藝人張敬軒正式進軍「元宇宙」，積極建構Hinsland外，亦將首次聯手推出NFT（Non-Fungible Token），而推出的NFT是Hinsland內的虛擬城市「HertzCity」。

軒仔更會化身「軒市長」，帶大家進入HertzCity，而HertzCity NFT將賦予NFT擁有者，成為該虛擬城市一份子的權利，更能共同規劃、建構、參與其中所有活動，及將有更多線下福利。

軒仔表示：「我經常留意NFT市場及項目動向，NFT市場除包含藝術元素，更糅合新科技和創意概念，令藝術數碼化，不再受傳統局限。今次會由我親自率領團隊定立HertzCity NFT的設計方向。我會不定期出現於官方平台Discord{@Hertz}，將更多驚喜帶給大家！」■英皇娛樂方面發放概念圖案，NFT真面目仍保持神秘。
■英皇娛樂方面發放概念圖案，NFT真面目仍保持神秘。
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