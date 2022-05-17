  • 2022年5月17日 星期二
  • 20º
  • 81%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 香腸消委會第6波北大薛凱琪

日報新聞 > 娛樂

爬棚架從高處跳落地 袁偉豪追捕戲搏晒命

2022-05-17 列印
■袁偉豪親自演出高危戲份，一躍而下！
Previous Next

《廉政行動2022》前日播出的一集，劇情講述袁偉豪領軍調查彭懷安非法收取「介紹費」案。袁偉豪親身上陣劇中的街頭追捕戲，不但要爬棚架、從高處跳落地面，又要跨過欄杆，穿越車來車往的馬路，場面緊張刺激！據昨日公佈的收視成績，該集收視錄得10.9點。

另外，有報道指李佳芯原定下月在新劇《靈戲逼人》演女鬼，但她以健康理由辭演，要由龔嘉欣頂替。李佳芯昨日否認是拒演女鬼，她表示：「做不到都好可惜，角色好好，自己都好想拍，無奈身體應付不到日以繼夜工作。」■袁偉豪為緝拿疑犯爬上棚架。
■袁偉豪為緝拿疑犯爬上棚架。
■袁偉豪等人在馬路上拍追捕鏡頭。
■袁偉豪等人在馬路上拍追捕鏡頭。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd