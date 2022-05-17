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何雁詩臨盆在即晒巨肚

2022-05-17 列印
■何雁詩和老公鄭俊弘（Fred）的「愛情結晶品」將出世。
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何雁詩早前曾透露，腹中BB的預產期是下月中，她亦經常在社交網分享孕照及將為人母的心路。

臨盆在即的何雁詩昨日再上載新孕照，其中一幅側面照片，可見她盡晒巨肚！何雁詩亦有留言，細道期待BB出生，她寫道︰「我嘗試為自己、家庭和兒子做到最好。」她又向網民說：「急不及待想見到『鄭寶寶』！你們覺得BB會像我還是Fred？」
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