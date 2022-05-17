Olivia Rodrigo掃七獎成大贏家 BTS缺席BBMA仍獲三獎兼破紀錄

■新人王Olivia Rodrigo捧走七獎，但因正舉行巡唱缺席頒獎禮。

■Doja Cat獲四獎，其性感打扮搶盡鏡頭。 美聯社

■Drake昨再奪五獎，成BBMA歷來獲最多獎的歌手。

■小Justin上周六在水牛城開騷，其間悼念槍擊案死者。

■MGK與女友美瑾出席頒獎禮，美瑾被指容貌有膠味。 路透社

■Ed Sheeran雖沒有出席，但仍拍片答謝大會。

美國Billboard音樂頒獎禮（BBMA）香港時間昨早舉行，由歌手Diddy主持。賽前獲六項提名的韓團BTS，如去年一樣獲三獎；美國新人王Olivia Rodrigo捧走七獎成為大贏家。美國Billboard頒獎禮昨日在美國拉斯維加斯舉行，韓團防彈少年團（BTS）因要準備新專輯，未有出席，但都贏得三獎，包括最佳組合/團體、最高歌曲銷量歌手、最高銷量歌曲獎，亦是繼去年後，再次掃走此三獎。BTS自2017年起至今贏得12個Billboard獎，擊敗Destiny's Child，成為Billboard奪獎最多的團體。美國新人王Olivia Rodrigo奪七獎成大贏家，包括最佳新人、女歌手、Billboard 200最佳專輯、Hot 100歌手、最佳串流歌曲歌手等，Kanye West獲六獎緊隨其後，掃走福音類別及基督教類別各三獎。加拿大天王Drake及Justin Bieber都各獲五獎，亦讓Drake累積了34個Billboard獎項，成為史上奪最多BBMA的歌手。Doja Cat超性感搶鋒頭賽前獲14項提名的女歌手Doja Cat最終亦斬獲最佳R&B專輯、R&B歌手、R&B女歌手及網絡爆紅歌曲四獎，她以極性感打扮示人，黑色晚裝露出大半個心口，並只以金色乳貼遮掩重要部位。歌手Machine Gun Kelly（MGK）演唱新歌《Twin Flame》，提到歌曲為影星太太美瑾霍絲而創作，旋律出現心跳聲時，他表示是來自「未出生的BB」，令人懷疑他跟美瑾已結為夫婦，女方更已懷孕，但雙方未有證實消息。此外，小Justin雖捧走BBMA五獎，但因舉行巡唱未有出席，上周六他在紐約水牛城演出時，特別向當日下午在當地發生的嚴重槍擊案死者悼念，一名18歲白人至上主義者於14日下午對13人開槍，其中11人為非裔人士，最終造成10人喪生。