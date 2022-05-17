前主將現身撐十周年演唱會 前主將現身撐十周年演唱會

■白石麻衣（中）、西野七瀨、生田繪梨花等多名前主將撐場。

日本人氣偶像女團乃木坂46於本月14及15日在日本最大規模的演唱會場地「日產體育場」，舉行10周年紀念演唱會，兩日各吸引70,000名fans入場。她們首日演出2012年至2016年的歌曲，第2日就獻唱2017年至今的歌，7名前主將都回歸演出，首日有生駒里奈、伊藤萬理華，尾場則有西野七瀨、白石麻衣、生田繪梨花、松村沙友理和高山一實。白石、西野及生田點燃象徵10周年的火把，日前宣佈確診新冠肺炎的乃木坂成員與田祐希趕及於尾場演出。安歌時，乃木坂宣佈今年將於7月19日展開夏季巡唱，由大阪開始，地點還包括北海道、廣島等7個城市，最後一場則在被乃木坂fans稱為聖地的東京明治神宮棒球場。