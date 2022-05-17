  • 2022年5月17日 星期二
  • 20º
  • 81%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 香腸消委會第6波北大薛凱琪

日報新聞 > 娛樂

出席英女皇登基70周年慶典 靚佬湯乘機谷戲被網民鬧爆

2022-05-17 列印
■海倫在慶典上再次扮演伊利沙伯一世。美聯社
Previous Next

英女皇伊利沙伯二世前日在溫莎堡舉行登基70周年白金禧紀念慶典，美國巨星湯告魯斯、76歲老牌影星海倫美蘭等獲邀出席，海倫在慶典再次扮演伊利沙伯一世演出話劇，她之前在劇集及電影《英女皇》中分別扮過伊利沙伯一世及英女皇，英女皇則在包廂欣賞海倫的演出。

此外，靚佬湯上台介紹皇家騎兵砲兵部隊，此前他接受英國電視主持人訪問，雖然靚佬湯有提及自己好榮幸獲邀出席慶典，不過一眾網民就留言批評他出席慶典似是想宣傳本月底上映的新片《壯志凌雲：獨行俠》。他表示︰「所有電影對我來說都很重要，但這部戲，很多人在過去數十年問了我很多次，過去數十年我一直在想『我應該要怎樣做』。」網民鬧爆靚佬湯︰「這是英女皇登基慶典，不是讓湯告魯斯借機會宣傳自己！」■靚佬湯在慶典上不斷宣傳《壯志凌雲2》，被網民鬧爆。美聯社
■靚佬湯在慶典上不斷宣傳《壯志凌雲2》，被網民鬧爆。美聯社
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd