Kourtney與未婚夫簽紙註冊 Kylie缺席家姐婚禮現身Billboard

■Kylie Jenner陪男友出席Billboard頒獎禮。 美聯社

美國真人騷女星Kourtney Kardashian昨日與鼓手未婚夫Travis Barker在聖芭芭拉正式簽紙成為夫婦，二人穿上婚紗及禮服，在建築物的樓梯交換誓辭後，坐上掛有寫上「Just Married」車牌的開蓬跑車離去。上月初，二人出席格林美獎後，在拉斯維加斯一座私人教堂行禮，但未有正式註冊結婚，有指二人稍後會在意大利舉行盛大婚禮。Travis去年10月在加州蒙特西托向Kourtney求婚成功，今次將是Kourtney的首個婚禮，她與舊愛Scott Disick育有三名子女，Travis則有過一段婚姻，與前妻育有一對子女。今次婚禮，Kourtney的家人均沒有出席，其中同母異父妹妹Kylie Jenner就與女兒及歌手男友Travis Scott出席Billboard頒獎禮，更齊齊行紅氈，缺席家姐的婚禮。