中四輟學做過龍虎武師 「豬肉檔AK」Cute爆童年照獨家曝光

35歲嘅阿威英文名叫Samuel，佢想親切啲，鍾意大家叫佢做阿威。問到煞食位，阿威直認自己有對笑容親切嘅「腰果眼」，其次係怕怕醜醜嘅性格，畀人和藹可親感覺。
曾入籃球排球校隊
翻開阿威嘅cute爆童年照，他自揭成長經歷：「因為有六姐一妹，我喺溫室中長大，所以比較怕醜，以前冇人讚我靚仔，只係話我眼大好睇，（幾時開始被讚靚仔？）哈……啱啱開始。」阿威坦承讀書成績一般，但熱愛運動，係學校排球及籃球隊隊員，曾為學校拎過獎，佢強調絕對唔係校草：「我發育得較遲，喺班中只排第4個高嘅男生，o依家身高1米82，體重180磅，之前會去健身、行山都操到6塊腹肌。」
最愛鄭中基夠搞笑
據本報收到獨家消息，天生一副明星相嘅阿威曾做過龍虎武師，佢直認10幾歲做過：「因為屋企問題，我讀到中四就離開咗學校，想快啲出嚟做嘢，最鍾意o依家份工，畀人睇到能力，滿足到自己，做每一樣嘢都有人欣賞你。」對於盛傳有唔少廣告商打佢主意，阿威雙眼即射向工作人員求助，又緊張到係咁抹汗，然後說：「唔清楚，暫時唔想改變生活住，有機會都想做吓啲旅行、飲食及行山節目，因為平時都有煮飯畀屋企人食。」他自爆偶像係鄭中基，最愛睇佢搞笑。當記者要求他唱兩句偶像嘅歌時，即怕醜地耍手：「我見網民建議用街市天王嚟撼MIRROR，我覺得幾好笑，冇得咁比較，我才能係煮食，唔係唱歌跳舞，至於MIRROR就係明星。」
讀書唔多勝在勤力
下月8日係阿威嘅36歲生日，生日願望只求身體健康，疫情快過：「其實應援團默默咁支持我都OK㗎喇。」至於應援團名字，他說有個威字就得，因為個名係屬於大家嘅。提到突然多女fans埋身，本報收到風話呢個「暖男老公」每隔兩小時就要同太太報到一次，不過他否認呢個說法：「大家係講個信字，我一收工會返屋企食飯，唔使報到。」最後阿威以自己經歷勉勵年輕人：「我冇後悔讀書少，都係靠自己雙手搵食啫，自己勝在夠勤力，但最重要識笑，以往都試過因為滿身紋身嚇親長輩，好彩和藹可親笑容搭夠。」