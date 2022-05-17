中四輟學做過龍虎武師 「豬肉檔AK」Cute爆童年照獨家曝光

趣緻細路 ■阿威小時候眼大大好可愛，佢話自己細個較靜，唔算好活躍。

冧爆記者 ■心情大好嘅阿威仲口花花話前臂no regret唇印（箭嘴示）紋身，係為記者而紋，正衰嘢。

怕醜面紅 ■叫阿威展示手瓜時，他怕醜到耳都紅埋。

爆紅原因 ■阿威有對煞食識笑嘅「腰果眼」。

緊張流汗 ■問到浪漫情史，佢更怕醜到滴晒汗唔願答，要行埋一邊除口罩抹汗。

除罩真身 ■除下口罩嘅阿威有啲似獨立歌手Tyson Yoshi。

暖男爸爸 ■阿威係暖男爸爸，返工前會整定餐盒畀家人。

阿威Fan Page ■「威粉」為阿威開咗fan page，有萬三fans Join咗。

唔怕競爭 ■豬肉檔旁的女檔主識咗阿威好多年，大讚爆紅前嘅阿威都係有禮貌嘅靚仔，男檔主話阿威戴口罩比唔戴好睇。而附近肉檔女員工話唔怕有競爭，笑言身邊個大叔靚仔啲。

「荃灣豬肉檔AK」劉宋威突然爆紅，短短兩星期，「威粉」於社交網成立嘅「荃灣鮮肉威威應援團」，現已超過萬三位成員。擁有Bling Bling眼神，小姐阿太狂讚佢靚仔又大隻嘅阿威，向《頭條日報》獨家公開4張絕密童年照，發現阿威由細靚到大，另他自爆中四輟學「炒散」養家，做過龍虎武師，偶像係鄭中基，每日返工前會整定飯盒畀屋企人，自言怕醜嘅佢仲好識做，主動揀嚿靚豬肉兼雙手送畀記者做楊屋道手信，「吸粉」能力超強。 採訪：方騫平 攝影：沈健程 場地：鮮味35歲嘅阿威英文名叫Samuel，佢想親切啲，鍾意大家叫佢做阿威。問到煞食位，阿威直認自己有對笑容親切嘅「腰果眼」，其次係怕怕醜醜嘅性格，畀人和藹可親感覺。曾入籃球排球校隊翻開阿威嘅cute爆童年照，他自揭成長經歷：「因為有六姐一妹，我喺溫室中長大，所以比較怕醜，以前冇人讚我靚仔，只係話我眼大好睇，（幾時開始被讚靚仔？）哈……啱啱開始。」阿威坦承讀書成績一般，但熱愛運動，係學校排球及籃球隊隊員，曾為學校拎過獎，佢強調絕對唔係校草：「我發育得較遲，喺班中只排第4個高嘅男生，o依家身高1米82，體重180磅，之前會去健身、行山都操到6塊腹肌。」最愛鄭中基夠搞笑據本報收到獨家消息，天生一副明星相嘅阿威曾做過龍虎武師，佢直認10幾歲做過：「因為屋企問題，我讀到中四就離開咗學校，想快啲出嚟做嘢，最鍾意o依家份工，畀人睇到能力，滿足到自己，做每一樣嘢都有人欣賞你。」對於盛傳有唔少廣告商打佢主意，阿威雙眼即射向工作人員求助，又緊張到係咁抹汗，然後說：「唔清楚，暫時唔想改變生活住，有機會都想做吓啲旅行、飲食及行山節目，因為平時都有煮飯畀屋企人食。」他自爆偶像係鄭中基，最愛睇佢搞笑。當記者要求他唱兩句偶像嘅歌時，即怕醜地耍手：「我見網民建議用街市天王嚟撼MIRROR，我覺得幾好笑，冇得咁比較，我才能係煮食，唔係唱歌跳舞，至於MIRROR就係明星。」讀書唔多勝在勤力下月8日係阿威嘅36歲生日，生日願望只求身體健康，疫情快過：「其實應援團默默咁支持我都OK㗎喇。」至於應援團名字，他說有個威字就得，因為個名係屬於大家嘅。提到突然多女fans埋身，本報收到風話呢個「暖男老公」每隔兩小時就要同太太報到一次，不過他否認呢個說法：「大家係講個信字，我一收工會返屋企食飯，唔使報到。」最後阿威以自己經歷勉勵年輕人：「我冇後悔讀書少，都係靠自己雙手搵食啫，自己勝在夠勤力，但最重要識笑，以往都試過因為滿身紋身嚇親長輩，好彩和藹可親笑容搭夠。」