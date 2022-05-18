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賀出道15周年多搞作　少女時代8月出新碟

2022-05-18 列印
■少女時代在13年曾來港開騷，大受粉絲歡迎！
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韓國人氣女團「少女時代」（少時）今年迎來出道15周年，她們昨日宣佈為答謝fans，繼17年第6張專輯《Holiday Night》後，8名成員將再度合體，於8月推出新專輯！

為紀念出道15周年，少女時代還計劃亮相不同電視節目，並會推出真人騷，成員Tiffany及秀英日前受訪或做直播時，均透露少時眾成員，會為慶祝成軍15周年再度攜手合作！

另外，少時所屬的SM娛樂前日公佈今年首季度業績，總收入約10.5億港元，比去年同期升9.9%，營業利潤就有約1.2億港元，較去年同期勁升25%！SM娛樂股價昨日開市飆升，前一日收市時上升8.2%！■少女時代8位成員上年8月曾合體接受節目訪問。
■少女時代8位成員上年8月曾合體接受節目訪問。
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