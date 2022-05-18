今年準港姐有機會去日本拍外景

■（左七）何小慧透露，大會正安排今屆港姐到海外拍攝事宜。

宋宛穎、梁凱晴、楊培琳、何依婷、陳曉華及陳庭欣等，昨日齊在電視城出席《2022香港小姐競選》宣傳活動，節目監製何小慧透露：「欣逢港姐金禧50周年及秉承港姐國際親善大使、推廣香港的使命，《2022香港小姐競選》大會正籌劃海外拍攝，參選佳麗將有機會前赴日本拍攝外景。」上年港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴及最上鏡小姐楊培琳均有妹妹，她們都希望提名妹妹參選。「選美世家」出身的宋宛穎說：「努力中，我可以幫妹妹交表先，做提名人都可以。踏出這一步需要多些自信，妹妹可能猶豫是否先讀完書才參選，我也有向海外的朋友宣傳。」