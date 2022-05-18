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供稱牀上大便絕非己出 安柏指屬尊尼愛犬所為

2022-05-18 列印
■安柏在庭上澄清對她不利的傳言。路透社
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尊尼特普控告前妻安柏赫特，聲稱受到他家暴的言論屬誹謗案件，在美國時間前日開庭續審。

再度上庭作供的安柏表示，對於被指在2016年4月於尊尼的牀上留下大便，她堅稱是尊尼所養的愛犬所為：「絕對不是我，我不覺得好笑，我不知道會有成年女性這麼做。」

安柏亦聲淚俱下稱，若仍與尊尼一起，她應該不能生存！安柏指在15年度蜜月期間，尊尼曾在車廂打她及揑她的頸，令她感到會死，又指尊尼：「他在爭執時經常割傷手臂或將刀放在胸前和抽血，他還用香煙焫自己。」

另外，安柏透露在新片《水行俠2》戲份大減︰「他們不想我出現在電影中，我的角色變成非常精簡。」■尊尼控告安柏誹謗的案件前日續審。
■尊尼控告安柏誹謗的案件前日續審。
■安柏作供時一度情緒激動。路透社
■安柏作供時一度情緒激動。路透社
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