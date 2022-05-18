自3月起與上白石萌音輪流主演舞台劇版《千與千尋》的橋本，昨日在社交網表示：「從3月2日開演後就一直很順利，但因為我確診不得不暫停演出。對於期待這個舞台的人，我真的很抱歉。為了盡快康復再演出，我會好好休息。」粉絲紛送上慰問，並希望目前在家休養的她早日康復！
橋本環奈確診新冠 內咎累《千尋》停演
自3月起與上白石萌音輪流主演舞台劇版《千與千尋》的橋本，昨日在社交網表示：「從3月2日開演後就一直很順利，但因為我確診不得不暫停演出。對於期待這個舞台的人，我真的很抱歉。為了盡快康復再演出，我會好好休息。」粉絲紛送上慰問，並希望目前在家休養的她早日康復！
林鄭：疫情「低位膠着」狀態可控 限聚明再鬆綁 酒吧重開飲杯勝
本港過去一周日均有二百多人染疫。特首林鄭月娥指，疫情處於「低位膠着」狀態，故按計劃本周四放寬社交距離措施，包括食肆晚市堂食到午夜十二時，並重開酒吧等處所。對近日不同專家對抗疫安排各說各話，她強調政府不...
2022-05-18
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韶關麵包車墮河十死
廣東韶關發生嚴重車禍，一輛麵包車在周一傍晚失控墮河，打撈上岸後確認車上十人全部罹難，當局正調查事故原因。韶關發佈官方微信號公告，一輛載有十人的麵包車（圖），在周一下午約五時二十分，於湞江區灣頭電站堤壩...
2022-05-18
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土耳其總統表明 反對芬瑞申請加入北約
芬蘭和瑞典宣佈申請加入北約，遭到土耳其反對，令北約擴張增添變數。土耳其總統埃爾多安態度強硬，表明反對兩國加入，就兩國外長計劃到安卡拉游說，埃爾多安着他們毋須花費心思前來。土耳其不滿芬蘭和瑞典，過去支援...
2022-05-18
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屋苑連錄上車客承接
市場氣氛持續暢旺，不少上車客以樓齡較新屋苑為入市目標。據《星島地產網》報道，祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門珀御樓中層A室，獲區內首置客垂青，以735萬承接，呎價14671元，屬市價成交。黃文樂表...
2022-05-18
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科網領漲恒指升652點 車股踩油蔚來彈逾10%
人民幣進一步走強，加上重磅科網股全線向好，帶領港股一舉升穿20天線，尾市升幅擴大至逾600點，恒指收報20602點，升652點，企穩兩萬點，三日累彈逾1200點。發改委相信經濟運行很快回歸正常，恒指昨...
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歐霸決戰和「格」
歐霸今晚上演決賽，由德甲的法蘭克福對戰蘇超球隊格拉斯哥流浪，兩軍將在中立場、西維爾主場比斯桑球場展開廝殺。法蘭克福的日本進攻中場鎌田大地狀態大勇，然而格拉斯哥流浪亦有超級右翼衞達華尼亞在陣，兩軍實力不...
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確診後「與世隔絕」唔開心 張偉文失智嚴重 老人院撼頭埋牆
張偉文今年2月確診新冠肺炎送院，一度傳出病危，幸3月底康復出院。上周一（5月9日）張偉文舉行網上演唱會，為7月20日沙田大會堂個唱補場熱身。不過，因為住院及康復期間「與世隔絕」一段長時間，據知張偉文嘅...
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李一飄 - 上流機會來了 年輕人要捕捉｜社論
中大亞太研究所發表一份民調報告，指五成二成年受訪者認為，現時青年人在社會向上流動的機會不足，當被問及香港青年往內地發展，是否較在香港有更大機會成功時，有四成一受訪者回應「一半半」，結果顯示社會人士普遍...
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仲達 - 明駿福星 坐位望贏｜頭號目標
開始步入季尾，除了因為進入雨季會較多雨戰，因而令賽事多添變數之外，一些已無欲無求的馬房，到底會否準備收爐留力下季，也是不得不考慮的問題。不過另一方面，仍在為達標而奮鬥的榜尾馬房，無疑有拼搏原因，不過若...
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