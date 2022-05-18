橋本環奈確診新冠 內咎累《千尋》停演

有「千年一遇美少女」封號的橋本環奈，昨早喉部不適及失聲，接受檢測後證實感染新冠病毒。



自3月起與上白石萌音輪流主演舞台劇版《千與千尋》的橋本，昨日在社交網表示：「從3月2日開演後就一直很順利，但因為我確診不得不暫停演出。對於期待這個舞台的人，我真的很抱歉。為了盡快康復再演出，我會好好休息。」粉絲紛送上慰問，並希望目前在家休養的她早日康復！