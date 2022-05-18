蘇麗珊與男友感情穩定未諗嫁

蘇麗珊和圈外男友Kenny投資的新店昨日開幕，Kenny表示這次和數位拍檔合資共7位數（百萬元計），蘇麗珊則稱自己投資6位數。



談到感情穩定何時結婚？蘇麗珊說暫時先專注事業，剛簽約華納唱片，由演員轉為歌手，要努力發展音樂事業。談到楊千嬅最近亦加盟華納，蘇麗珊表示首部電影就是跟千嬅合作，至於音樂上想不想和千嬅合作？蘇麗珊說會先專注個人音樂方面，新歌風格輕快和活潑，貼近她的性格。