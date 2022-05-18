確診後「與世隔絕」唔開心 張偉文失智嚴重 老人院撼頭埋牆

加以安撫 ■綵排期間張偉文突然黑面，方俊握實佢嘅手加以安撫。

拍肩打氣 ■方俊邊唱邊拍張偉文的肩膊打氣。

送上汽水 ■最後叫助手送上張偉文最愛嘅汽水，並推他出廠小休。

大功告成 ■Online Show最終大功告成，張偉文即笑返晒，好支持偉文嘅贊助商「蟲草大王」陳恩德亦有嚟探班。

出錢出力 ■方俊當日親自為張偉文扮靚。

鐵粉歡聚 ■方俊安排張偉文跟鐵粉飯聚開心吓。

死過翻生 ■張偉文死過翻生出院，翌日拍答謝片時要姚煒幫佢按摩。

補場演出 ■張偉文喺7月20日於沙田大會堂舉行個唱補場。

開心食Tea ■當日直播前方俊先帶張偉文出外食tea，在輪椅上的張偉文要扣上安全帶。

愛心湯水 ■用野生當歸、黨參、北芪等煲成嘅烏雞瘦肉湯能提升血氣，方俊日日送湯水。

張偉文今年2月確診新冠肺炎送院，一度傳出病危，幸3月底康復出院。上周一（5月9日）張偉文舉行網上演唱會，為7月20日沙田大會堂個唱補場熱身。不過，因為住院及康復期間「與世隔絕」一段長時間，據知張偉文嘅失智症愈來愈嚴重，試過喺老人院撼頭埋牆，經理人方俊話，唯一唱歌令佢記憶返晒嚟，即刻開心晒。 採訪：方騫平69歲「靚聲王」張偉文上周舉行康復後第一個線上演唱會，雖然愈唱愈強，但受背部巨形壓瘡困擾，又痕又痛，而且出院後失智症變得嚴重咗，當晚演出前好似小朋友咁多次扭計，要經理人方俊及助手呵完又o氹，送湯兼遞上張偉文至愛嘅汽水先搞得掂。黑住面猛話好驚《頭條日報》現場直擊，方俊對張偉文照顧周到，綵排前先安排他「醫肚」，除送上自家炮製名貴補氣藥材湯外，仲有星洲炒米、貴妃雞等美食，不過，偉文只對湯水情有獨鍾，扭計話：「星洲炒米好油冇益，雞肉唔好食……」綵排期間再發脾氣，黑面大聲話：「好驚、有啲尷尬、死喇我一嚿雲唔記得晒啲歌詞……」方俊只好緊握佢雙手加以安撫，仲出埋汽水嚟o氹佢笑，加埋現場工作人員打氣及掌聲鼓勵，1小時嘅直播最後都能順利完成，雖然做live時張偉文依然話好驚，但就愈唱愈好，尾段演繹《戲鳳》時有埋做手，完show後亦終於有返笑容。體重已追加25磅對於大病初瘉後嘅表現，張偉文唔多滿意：「我唱歌梗係冇嘢啦，但我好驚喎，呢類形式演出對我係有壓力。」至於目前身體狀況，張偉文話自己冇唔舒服，唱歌運氣冇問題。方俊指張偉文出院後暴瘦咗50磅，o依家追返25磅，飲完補湯血氣好咗，至於背部嘅巨形壓瘡，因為傷口潰爛令張偉文劇痛，之前已帶佢睇皮膚專科醫生，服用抗生素治療，o依家最大問題反而係張偉文嘅失智症。掟嘢被院友投訴今次做直播網民力撐張偉文，但難免有負面聲音，方俊有話要說：「啱啱收到老人院電話，話偉文呢兩日思緒好混亂，除咗大力用頭撞牆及拍打牀板自殘外，更掟嘢到隔離牀被院友投訴，院方即安排佢調牀位，同時建議我快啲帶佢去醫院調藥。唉！張偉文喺疫情期間長期被困護老院及醫院，因為一段長時間少咗同外界接觸，導致精神及反應比較遲緩，今次出嚟成個人呆晒，失智症愈嚟愈嚴重，所以先安排佢做直播，等佢生活上有啲寄托，兼且訓練吓腦筋，佢最鍾意唱歌，一埋位就enjoy地唱，特別係開個唱。」