■澤連斯基透過視像發表演說，台下掌聲雷動。

■差利主演的40年電影《大獨裁者》，諷刺當時的獨裁者希特拉發動侵略戰爭。

■Michel率台前幕後出席首映，並向影迷揮手打招呼。 路透社

法國第75屆康城影展於香港時間昨日凌晨揭幕，受疫情影響兩年，今年影展終復常盛大舉行。烏克蘭總統澤連斯基在開幕禮，透過視像呼籲透過電影作品為自由而戰，並呼籲年輕電影人敢於挑戰獨裁者。俄羅斯自今年2月揮軍入侵鄰國烏克蘭，戰禍至今未有結束跡象，烏克蘭總統澤連斯基不斷向外界求援及透露國內人民傷亡苦況，以爭取外界物資支援及輿論聲援。澤連斯基昨日獲邀在第75屆康城影展開幕禮上，透過視像發表演說。「我們需要新的卓別靈」澤連斯基說：「每天都有數以百計人死去。劇終掌聲落幕後，再也醒不過來了。電影會保持沉默，還是會大聲疾呼？假若有一位獨裁者，我們必須為自由而戰，一切都將取決於我們的團結。電影能否置於這種團結之外？」澤連斯基又呼籲年輕電影人敢於挑戰獨裁者，就如「一代笑匠」差利卓別靈，當年透過電影作品諷刺德國獨裁者希特拉。他亦引述差利名句，稱要打倒獨裁者，將權力和自由歸還人民，他懇求道：「我們需要一個新的卓別靈，他將證明這個時代的電影不是沉默的。」場內來賓紛起立鼓掌，報以歡呼聲以示支持。今屆康城影展由法國影帝Vincent Lindon擔任評審團主席，伊朗名導阿斯加法哈迪、Rebecca Hall及露美慧柏絲等評審均有在開幕禮亮相。奧斯卡導演Michel Hazanavicius執導、改編自日片《屍殺片場》的非競賽喜劇《COUPEZ!（Final Cut）》為今屆開幕電影，Michel帶同太太兼該片演員Berenice Bejo及女兒Simone等出席首映禮造勢，《屍》片日本諧星竹原芳子、茱莉安摩亞及《靚太唔易做》女星伊娃朗歌莉亞等均有捧場。