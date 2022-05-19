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監製新版《天龍八部》 甄子丹演喬峰稱「帝」

2022-05-19 列印
■梁家仁當年演喬峰時，周星馳（左）演無名小兵。
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甄子丹主演的武俠片《天龍八部之喬峰傳》亦在康城影展公開海報，據悉該片投資逾億港元，由鄭偉文執導，甄子丹除與王晶齊擔任監製外，更會擔演主角喬峰。從近日在法國康城影展曝光的該片宣傳海報可見，片中勢有千軍萬馬的大場面，而英文片名則為《ŚAKRA》，即是佛經中的天神「帝釋天」！

曾有多位藝人扮演過金庸筆下武功高強的丐幫幫主喬峰，該角色身世傳奇，身繫宋遼兩國安危，恩義難存下終成為悲劇英雄。梁家仁在80年代TVB劇集演喬峰，最為電視迷津津樂道；而在97年版《天龍八部》演喬峰的黃日華，曾在80年代版演喬峰的結拜兄弟虛竹和尚，他們和演段譽的湯鎮業，多年來均獲讚賞是選角最接近原著的「天龍三兄弟」。■甄子丹在《臥虎藏龍2》中的古裝扮相。
■甄子丹在《臥虎藏龍2》中的古裝扮相。
■《天龍八部之喬峰傳》宣傳海報曝光。
■《天龍八部之喬峰傳》宣傳海報曝光。
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