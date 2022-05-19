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曾江出殯遺照由焦姣挑選

2022-05-19 列印
■曾慕雪捧着父親曾江的遺照，步出教堂。
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上月猝逝的資深演員曾江喪禮前日低調舉行，曾江女兒曾慕雪、現任太太焦姣、前妻鄧拱壁、好友胡楓、馬海倫等現身送別。

曾慕雪表示經過儀式正式與爸爸說拜拜，心情盡量平復。她亦指焦姣auntie情緒都OK，對方始終與爸爸生活已久，當然十分不捨。談到爸爸的遺照，她表示由焦姣auntie揀選，這是爸爸之前在美國由著名攝影師操刀，爸爸非常喜歡該照片。問到爸爸骨灰安放之處，她說：「會再諗下！」
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