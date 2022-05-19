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劉心悠踩Roller驚到喊

2022-05-19 列印
■劉心悠踩Roller，要馬浚偉拖着才敢郁。
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馬浚偉和劉心悠昨日出席港台電視電影《我們的開學禮》煞科記者會，心悠示範踩Roller，但要馬仔拖着她慢慢溜，短短數分鐘已驚到喊。馬仔指兩人早前拍Roller戲時，心悠連一呎都走不到，尖叫得很大聲。

另外，心悠主演的劇集《冥冥之中》將於月尾在ViuTV播出，有指TVB變陣迎戰，將正在播映的《雙生陌生人》刪減5集，並以譚俊彥的《十八年後的終極告白2.0》迎戰，心悠笑說：「其實是益了觀眾，大家都多了選擇。」
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