劉心悠踩Roller驚到喊

馬浚偉和劉心悠昨日出席港台電視電影《我們的開學禮》煞科記者會，心悠示範踩Roller，但要馬仔拖着她慢慢溜，短短數分鐘已驚到喊。馬仔指兩人早前拍Roller戲時，心悠連一呎都走不到，尖叫得很大聲。



另外，心悠主演的劇集《冥冥之中》將於月尾在ViuTV播出，有指TVB變陣迎戰，將正在播映的《雙生陌生人》刪減5集，並以譚俊彥的《十八年後的終極告白2.0》迎戰，心悠笑說：「其實是益了觀眾，大家都多了選擇。」

