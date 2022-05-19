軒仔收馮允謙紙製品好開心

過去兩年爆發疫情，政府不斷推出限聚令，百業蕭條，勞動市場是甚麼境況？不少打工仔被裁，幸存僱員被凍薪已算好彩，更多人被減薪或接受無薪假，勞動市場可說「哀鴻遍野」，但手持「鐵飯碗」的公務員過去兩年只是凍薪...

2022-05-19