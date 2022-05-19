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軒仔收馮允謙紙製品好開心

2022-05-19 列印
■馮允謙送紙製個唱飛給軒仔。
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張敬軒補場紅館騷前晚舉行第6場，邀得馮允謙擔任嘉賓。馮允謙更自製7月舉行的個唱門票送給軒仔，「我啲飛未印到出嚟，所以自己做咗張，啲飛喺7月2、3、4、5日都可以用，你鍾意可以嚟睇晒！」

軒仔就笑言：「o依家啲後輩，點解咁鍾意整紙製品畀長輩？仲要係7月！哈哈，算啦，佢係鬼仔，唔識呢啲嘢！」場場當尾場的軒仔前晚再破紀錄，共安歌5次，因應防疫措施進一步放寬，大會今日再公開發售最後八場餘下的門票。
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