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阿Sa羨慕阿嬌有V煞面

2022-05-19 列印
■阿Sa與阿嬌合體開Live笑言考智力。
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蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）於2001年以組合Twins出道，二人昨日齊發文祝賀出道21周年，更合體開live讓粉絲點唱，對於突擊記歌詞，阿嬌直言「考智力！」阿Sa即糾正是考記憶力，笑言：「我哋智力應該正常！」

直播期間，網民大讚阿嬌瘦了不少，她坦言有戒酒和做gym，「最開心係瘦到對腳。」有網民大讚阿嬌有V煞面，阿Sa即羨慕謂：「阿嬌塊面一向都瘦，我塊面一向都肥，咁點啊！」
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