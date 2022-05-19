《瘋火》主持閒時愛分享性經驗 羅曼菲獲火火教冧仔秘技

「巨乳鄧紫棋」Mangie 生日：1994年10月15日 三圍：32E 25 35 身高：168cm 體重：48 kg

■Mangie跟火火連續3個節目合作，兩人已發展到無所不談。

■Mangie同七師傅經常傾心事，連閨房秘密都會分享。

■《瘋火》中，Mangie着得好密實，連女僕裝都唔例外。

■估唔到《瘋》一班主持，節目前後都一樣咁融洽。

■去年Mangie（右二）同火火，已經合作過《賭命夫妻》。

■走性感路線的Mangie，社交平台全是性感相。

■Mangie（右二）在ERROR的《我們不Chok》MV，深長事業線成焦點。

27歲「巨乳鄧紫棋」羅曼菲（Mangie），前年憑ViuTV《鬼同你上位》奪冠彈出，舊年再靠《賭命夫妻》色誘人夫上位，最近再拍住火火同七師傅（七仙羽）主持《瘋火與膠七》。雖然疫情下拍節目有難度，但一班主持合作極之愉快，閒時無聊吹水乜都傾，連性經驗都拎出嚟分享。節目中負責性感擔當的Mangie大爆火火對佢特別照顧，更主動教佢點冧仔，「佢教我要chur盡啲。」 採訪：杜杜Mangie同火火第三次合作，所以對方都會不時提點她，亦會教佢演戲技巧，「可能我同佢都合作過幾次，佢都幾照顧我，哈哈！我對住鏡頭有啲怕醜，佢就提我『你反應大少少，畀多啲反應』。」討論Sica係咪處女除了幕前教路，火火就連Mangie的感情生活亦一樣關心，「出唔出得街㗎！？佢問我之前同另一半幾耐曳曳一次，我就話畀佢聽咁多咁多㗎咋，佢就話『咁樣唔得喎！你咁嘅身材可以chur盡啲，唔好嘥咗你個身材嘛！」火火咁講似乎係益咗Mangie男友，她都認同表示：「可能佢係男仔角度，如果運動得多，身材就會好，咁樣keep住個關係會好啲啩，身材好啲，咪可以照顧我耐啲囉！」Mangie連私密事都同火火分享，睇嚟兩人情非泛泛，她就解釋不單止跟火火，跟七師傅都會傾，「我有問佢同husband啲嘢，我哋已經好閨密。」原來Mangie閒時會跟眾主持分享性經驗，「拍攝嘅過程其實真係好愉快，大家都有傾我同Sica（何洛瑤）係咪處（女）呀，又會傾吓我哋曾經有幾多個性伴侶呀，七師傅自己都有分享，我哋一離開鏡頭，就好深入了解大家，全部人一齊傾。」問到邊個最多性經驗？她就搞笑話：「梗係火火最有經驗，佢已經係『人爸』，年齡方面亦都最有資格。」預告出手色誘處男曾在《鬼》節目中被七師傅話叫聲好「淫」的 Mangie，樣貌同身材都出眾，以為她拍拖經驗好豐富，她就澄清：「火火直情估我同幾十個男人有關係O添！結果我係5隻手指數得晒。」目前單身的Mangie 坦承疫情耽誤埋愛情，冇機會出外識男仔，所以dry足兩年，她都有請教七師傅，「佢話我會搵到個好男人，因為啲男人都鍾意淫邪，哈哈！」至於對男友要求，Mangie唔使靚仔同有錢，「想搵個肥肥哋，林雪咁樣，最好唔好靚仔，肥肥哋攬落去好攬啲囉！仲要幽默，同埋唔好咁蠢。（個腦似火火，外形似林雪？）係啦！同埋要細心，有冇錢都冇所謂。」《瘋火》播出後，收視未如理想，兼有不少負評，有網民認為製作組浪費了Mangie，她就代為解畫，叫觀眾畀多啲耐性，更預告下周她會色誘處男，「係一個年紀比較大嘅處男，我要盡量令到佢有初戀感覺，因為佢連拖都未拍過，嗰集我唔算好性感，但我會嗲佢同埋摸佢囉！」她仲會着低胸連身裙扮七師傅，為演七師傅老公的火火按摩，「因為七師傅平日好忙，我就代替佢照顧老公，我幻想自己係七師傅，幫老公按摩，真係好似骨妹上身。」