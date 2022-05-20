■Marf和Day（許軼）在廣告中的便服造型。

■Marf清純學生Look大獲粉絲讚賞！

■Ivy So（中）的社交網仍保留中學時期舊照。

女子組合COLLAR早前為滙豐One拍攝首個銀行廣告，Marf（邱彥筒）坦言，非常羨慕隊友在拍攝期間可以嘗試吊威吔！而Marf約3年前參與拍攝MV的舊Look近日「出土」，她的清純學生造型更成為網民熱話！人氣女團COLLAR早前獲邀拍攝首個銀行廣告，內容以多元宇宙為核心，Marf（邱彥筒）在廣告中要穿越不同平行時空。Gao（沈貞巧）、Candy（王家晴）和 So Ching（蘇芷晴）這次要拍攝飄浮在半空的動作，亦是她們首度嘗試吊威吔，心情難免緊張，她們開始前神色凝重，細心聽工作人員講解，穿上威吔裝置後，三人就要擺出輕鬆的甫士，要保持平衡及悠閒神態！Marf就直言，非常羨慕三位隊友可以嘗試吊威吔，並希望日後能嘗試多方面工作。在廣告中要穿越時空，Gao表示如果可以的話，就希望可以穿越到另一個國度，不斷冒險、探索新事物！她和隊友就自認是理財新手，均認為應該趁年輕自我增值！拍MV學生Look「出土」另外，Marf自參加《全民造星IV》以來均以Cool爆型格Look示人，齊蔭髮型令人留下深刻印象。近日就有網民翻出她在約3年前，客串黃淑蔓的歌曲《一定要得》MV的畫面，可見到當年以校服Look登場，髮型亦是清純的中間分界長直黑髮！她在MV展露甜美笑容，並以「邱彥筒Marfie 17歲2020年DSE考生」介紹她。Marf的隊友Ivy So，日前亦被網民翻炒她的社交網中的中學舊照，紛指她在求學時期已是「搞笑專家」！