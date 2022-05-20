■欣宜開心到蹲下哭了數分鐘。

■欣宜在社交網透露，難以置信個唱門票已售罄。

將於下月舉行紅館演唱會的鄭欣宜，昨日到巴士廠，出席個唱宣傳活動。當欣宜看到巴士車隊車身上，印上她的個唱宣傳海報，雖然早有心理準備，但在現場目睹仍震撼得碌大眼、站在原地發呆，感動到泛淚以手掩面，更蹲在地上喊了數分鐘才平服心情。欣宜其後破涕為笑道：「感覺好唔真實，好靚呀！」該37輛巴士原定是為個唱門票開售造勢，而門票開售首天已告售罄，欣宜笑言是由推銷變成慶祝售罄。另外，欣宜日前接受TVB《StarTalk》訪問時透露，她減肥是因為愛着靚衫和為了在台上有更佳狀態，直言「好鍾意食粥粉麵飯」的她，完騷後就不再進行生酮飲食了。