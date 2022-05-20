女兒羅苡之網上宣佈離婚 羅樂林：當然可惜

■羅苡之前晚貼相宣佈離婚。

羅樂林的女兒羅苡之前晚在IG上載與老公陳志健的黑白背影照，宣佈離婚，結束9年半婚姻。羅樂林昨日回覆本報：「我日日開工，沒有留意網上消息，寫了甚麼都唔清楚，有人講我才知道。（會否感到可惜？）當然可惜，兩個都後生，夫妻拗撬一定有，我冇當一回事。由於疫情關係，一個月只見個女一次半次，聽到個女離婚消息，作為父母一定唔開心，會搵個女傾傾。不過講任何說話對邊個都唔公平，感情是兩個人之間的事，行到這一步，任何人也不便插手。」羅樂林自言自己也經歷過離婚，問有甚麼說話對女兒講？他無奈說：「自己都唔識講，做父母都難解決的問題。」