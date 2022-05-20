■為了配合後期效果，拍攝時馬神會與替身（左一）同時演出。

■馬神有專業的煒哥做拍檔，令辛苦拍攝減輕不少負擔。

■首度跟靚湯合作的馬神，讚對方不時出鬼主意，很有新鮮感。

■劇中馬神一人分飾兩角，周旋於陳煒和湯洛雯之間。

■近期馬神主力在內地工作，早前參與《粵菜好師傅》拍攝。

■馬神除了工作，還跟太太張筱蘭到處去享受人生。

TVB劇《雙生陌生人》將由25集濃縮至20集播出，身為男主角的馬德鐘（馬神）其實為劇集付出不少，他形容這是入行以來最辛苦之作，分飾兩個男主角的同時，仲有大量對手戲及動作場面，令他工作量增加幾倍。而現實中若可交換人生，他很想做個太空人，因連拍戲都難有機會演太空人。採訪：杜淑霞 攝影：沈健程馬神在《雙生》分飾富貴律師「高收成」和失敗小人物「巫祺男」，由於兩個男主角戲份一樣重，加上兩個角色經常會同時間出現兼有身體接觸，甚至會大打出手，所以拍攝時有一定難度，「因為要就位，啲位要啱晒，又要就鏡頭機器要啱晒，我演嘅時候又要替身，我要教咗佢點演同埋動作係點，自己又要記返教咗佢啲乜，我諗真係多兩、三倍工作量，只要兩個人一齊出現都煩。」辛苦到拍完冇記憶入行近30年的馬神，更形容這是入行以來最甘一次，「入行以嚟最辛苦嘅一個戲，比起我拍《飛虎》或者拍古裝仲辛苦，因為時間長工作量大，同一個時間要演兩個角色，要不停轉裝，個精神係好亂，亂到我都有啲忘記咗我拍過呢個戲，拍完後冇咗記憶，其實我呢個戲做過啲乜？可能太多嘢塞落個腦，同埋休息時間太少，每日得一、兩個鐘，有時情緒又上上落落，多謝監製好體諒我呢啲情緒畀我休息，好感恩碰到個好團隊，其他演員會話『拍咗馬神先，佢要唞吓』，佢哋真係好好。」劇中兩個角色互調身份，若現實有機會畀馬神嘗試另一個人生，他會如何選擇呢？起初他覺得好難諗，但想了一陣就話：「我想做太空人上太空，你睇吓我哋o依家中國太空人幾驕傲，如果有得對調嘅話，唔係呢個真係冇乜可能做得到。」而且馬神不希望只是太空旅遊，要做些更加有意義的事，「我想為世界做啲嘢，太空邊度有啲嘢維修吓上去幫手，太空真係好神秘！」當然演繹太空人也不錯，但可惜機會不多，「演太空人機會真係細，尤其是香港演員，內地演員都有機會，有幾何西片會搵你去演太空人，香港本身又唔會有太空人。」