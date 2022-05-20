戰機低飛撐新片首映禮 靚佬湯康城風騷領榮譽獎

■空軍機隊在上空表演助興。美聯社

■靚佬湯獲頒金棕櫚榮譽獎。

湯告魯斯主演的新片《壯志凌雲：獨行俠》下周四在港上映，香港時間昨日凌晨，該片在法國康城影展舉行世界首映禮，靚佬湯與拍檔珍妮花康納莉等台前幕後均有出席。大會安排法國空軍表演機隊，低飛越過首映禮會場上空噴出代表法國國旗的紅、白、藍色煙霧，又大放煙花，場面盛大。靚佬湯獲大會頒發榮譽金棕櫚獎，風騷地領獎的他，感謝新片台前幕後，並形容永遠不會忘記這個時刻。談到新片因疫情一再延期上映，問靚佬湯曾否考慮放在串流平台上架？他說：「一直也不可能發生，我是為大銀幕拍電影。」另外，該片放映後，獲觀眾站立鼓掌5分鐘，靚佬湯特別向觀眾致謝道︰「感謝大家，我們是為你們而來。」